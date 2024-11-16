الداخلية: وفاة 21 شخصًا بحوادث سير خلال أسبوعين وضبط 24 مُتهمًا بقضايا مختلفة

المنامة - ياسر ابراهيم - حصدت حوادث السير حياة 21 شخصا خلال النصف الاول من الشهر الجاري، فيما أسفرت عن إصابة 167 آخرين وصفت إصابة 89 منهم بالبليغة.

وأوضحت إحصائية مرورية من واقع التقارير اليومية للإدارة العامة لشرطة السير، أن الخسائر المادية بلغت 21 مليونا و100 ألف ريال، لافتة إلى أن الفترة نفسها قد شهدت وقوع 191 حادثة سير في مختلف المناطق والمحافظات المحررة.

وذكر مركز الإعلام الأمني، أن هذه الحوادث وزعت بين 111 حادثة صدام مركبات و 56 حادثة دهس مشاة، و 18 حادثة انقلاب مركبات، و 5 حوادث ارتطام بجسم ثابت، و3 حوادث سقوط من على مركبة.

على صعيد متصل، قالت وزارة الداخلية السبت، إن الأجهزة الأمنية ضبطت 24 متهماً ومشتبهاً في قضايا وجرائم جنائية متنوعة، في محافظات، تعز، وعدن، ومأرب، وحضرموت الساحل، والمهرة، ولحج.

وأفادت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن الجرائم المسجلة شملت 23 قضية، توزعت على جرائم متعددة، أبرزها 9 قضايا سرقات و9 قضايا إيذاء عمدي خفيف، و3 قضايا خيانة أمانة، وقضيتي نصب واحتيال.

ونوهت إلى أن معدل 3 قضايا تنوعت بين قضية اعتداء على املاك الغير وقضية إيذاء عمدي جسيم وقضية عقوق والدين.

ولفت تقرير الداخلية إلى أن الإجراءات القانونية اللازمة تم اتخاذها بحق المتهمين، مع استمرار المتابعة لحين إحالة القضايا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.