طالب راسب يقتل 8 ويصيب 17 في هجوم بسكين بمدرسة صينية

هجوم في الصين

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة الصينية اليوم السبت إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب سبعة عشر آخرون، في هجوم بسكين، فى مدرسة مهنية بمدينة ووشي بشرق الصين.وقالت شرطة إقليم يشينج في بيان "إن الهجوم وقع في معهد ووشي المهني للفنون والتكنولوجيا في حوالي الساعة 30:18 بالتوقيت المحلي يوم السبت".وجرى اعتقال المشتبه به (21 عاما) في موقع الحادث، وهو من خريجي المدرسة ولقبه "شو". للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وقالت الشرطة إن "شو" رسب في امتحاناته المدرسية ولم يتمكن من الحصول على شهادة التخرج، وأنه غير راض عن راتبه في فترة التدريب.ويعد هذا الهجوم المميت الثاني من نوعه خلال أسبوع، بعد أن دهس شخص عددا من المواطنين بسيارته في منشأة رياضية بمدينة تشوهاي بجنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة 43 آخرين.