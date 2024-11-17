انت الان تتابع خبر نائب يكشف عبر برنامج "عشرين" عن اكبر ملف فساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبد الجبار في حديث عبر برنامج “عشرين”، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "حجم الفساد في قطاع السكك الحديدية يقدر بـ22.5 مليار دولار، محذراً من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على جميع خطوط السكك الحديدية لصالح الشركات المتعاقدة".واضاف، ان "ثلاثة شركات تأخذ ارباحاً تقدر بـ90‎%، حيث يتم تعريف الإيرادات بأنها الأرباح في العقود، ما يشير إلى خلل كبير في الصياغة يصب في مصلحة الشركات المتعاقدة".

واتهم مدير عام السكك الحالي "بالتورط في ملفات فساد كبرى بالتعاون مع المدير السابق، لافتاً إلى أن المدير المقال تم استبداله بشريكه في الاتهامات".

واشار إلى "رفض وزير النقل سحب يد 22 مسؤولاً متهماً بالفساد في هذا الملف، ما يثير شبهة تورط الوزير ذاته".

وأضاف عبد الجبار، أن "البرلمان طالب وزير النقل بتقديم الأوليات والوثائق المتعلقة بهذه العقود، لكن الوزارة لم ترد حتى الآن".