شكرا لقرائتكم خبر عن متمردون يقتلون 13 شخصا ويختطفون آخرين شرق الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

هجوم في الكونغو

الجماعات المسلحة

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات المحلية، السبت، أن متمردين متطرفين لهم صلة بتنظيم الدولة قتلوا 13 شخصا واختطفوا آخرين فى شرق الكونغو.وقال الكولونيل أليان كيويوا، مدير المنطقة، عبر شاشات التليفزيون إن المتمردين المنتمين إلى القوات الديمقراطية المتحالفة، المرتبطة بتنظيم الدولة، قتلوا مدنيين فى قرية مابيسسيو فى إقليم نورث كيفو.وأضاف أن قائمة القتلى شملت نساء فى الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء الجمعة، بينما تم إضرام النار فى عدد من المنازل ونهبها.وتسود شرق الكونغو أعمال عنف على مدى عقود حيث يتصارع هناك أكثر من 120 جماعة على السلطة والأراضى والموارد المعدنية الثمينة، بينما تحاول جماعات أخرى الدفاع عن مجتمعاتها، فيما واجهت بعض الجماعات المسلحة اتهامات بارتكاب عمليات قتل جماعى.وفى السنوات الأخيرة، زادت هجمات القوات الديمقراطية المتحالفة ضراوة، وامتدت باتجاه جوما، المدينة الرئيسية فى شرق الكونغو، فضلا عن إقليم إيتوري المجاور.واتهمت المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة القوات الديمقراطية المتحالفة بقتل مئات من الأشخاص واختطاف المزيد ، من بينهم عدد كبير من الأطفال.وفى أغسطس، قتلت القوات الديمقراطية المتحالفة ما لا يقل عن 12 شخصا فى العديد من القري في نورث كيفو.