قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر جنوب بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر وتمركزت في محيط الجامع الكبير، وحارتي الصيفي، والبوابة، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات.