شكرا لقرائتكم خبر عن عدم تناول كمية كافية من هذا المعدن المهم قد يؤثر على عضلة القلب والان مع تفاصيل الخبر

السيلينيوم معدن مهم للعمل الأمثل لأعضاء مختلفة، بما في ذلك قلبك، ومع ذلك، فإن نقصه يسبب مرض كيشان - وهو شكل من أشكال اعتلال عضلة القلب، ويمكن أن يكون مرض كيشان مهددًا للحياة ويسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية إذا لم يتم علاجه جيدًا في الوقت المناسب، في هذا التقرير نتعرف على أعراض المرض وطرق طبيعية للتغلب عليه، بحسب موقع "تايمز ناو".

كيف يؤدي نقص السيلينيوم إلى مرض كيشان؟

وفقًا للخبراء، فإن مرض كيشان هو الأكثر شيوعًا في المناطق التي تحتوي على كميات قليلة من السيلينيوم في التربة، وبالتالي، في الطعام الذي ينمو فيها.

ومع ذلك، يعتقد العديد من الخبراء أن نقص السيلينيوم وحده قد لا يكون كافيًا للتسبب في مرض كيشان ومع ذلك، يمكن أن يساهم في وجود وتحور فيروس كوكساكي B3، وهو مسبب مرض أو فيروس بشري ربطه الباحثون بقصور القلب الحاد وعدم انتظام ضربات القلب، وخاصة في غياب السيلينيوم.

وفقًا لدراسة، فإن أكثر من 80% من المصابين بمرض كيشان المزمن و83% من المصابين بمرض كيشان الحاد لديهم أيضًا شكل متحور من CVB3 وهذا يشير إلى أن الأشخاص المصابين بالفيروس ونقص السيلينيوم هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

علامات وأعراض مرض كيشان

وفقًا للخبراء، هناك أربعة أنواع رئيسية من مرض كيشان - الحاد وشبه الحاد والمزمن والكامن، وكلها لها أعراض تختلف وفقًا لكل فرد يكافح هذه الحالة. ومع ذلك، تتضمن بعض العلامات الشائعة ما يلي:

ما هي الأعضاء الأخرى التي تتأثر بشكل خطير بسبب مرض كيشان؟ الغدة الدرقية

السيلينيوم ضروري للغاية لتحويل هرمون الغدة الدرقية غير النشط إلى شكله النشط حيث أن نقص هذا المعدن يسبب أعراضًا شديدة مثل التعب وزيادة الوزن وعدم تحمل البرد.

يزيد نقص السيلينيوم المزمن من خطر الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية مثل التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو.

العضلات

يسبب نقص السيلينيوم أيضًا اعتلال عضلي أو ضعف العضلات بسبب الضرر التأكسدي لخلايا العضلات. يتجلى هذا في صعوبة أداء المهام البدنية أو آلام العضلات.

الجهاز المناعي

يمكن أن يؤدي نقص السيلينيوم إلى إضعاف جهاز المناعة لديك، مما يتسبب في حدوث التهابات متكررة. كما يضعف وظيفة خلايا الدم البيضاء، مما يقلل من قدرة الجسم على محاربة مسببات الأمراض.

الدماغ

يلعب السيلينيوم دورًا في تقليل الإجهاد التأكسدي في الدماغ، وهو أمر بالغ الأهمية للصحة الإدراكية. وقد ارتبط النقص بزيادة خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر.

كيف تزيد من تناولك للسيلينيوم بشكل طبيعي؟

وفقًا للخبراء، يمكن التحكم في مرض كيشان بالعلاج المناسب، وفي بعض الحالات، قد يكون قابلاً للعلاج، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من نقص السيلينيوم، فإن إحدى أفضل الطرق لعلاج هذه الحالة هي زيادة تناول الأطعمة الغنية بالسيلينيوم. يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي متوازن من الفيتامينات والمعادن الأساسية أيضًا في علاج المرض، تشمل بعض الأطعمة الغنية بالسيلينيوم ما يلي:

البيض

التونة

سمك القد

صدور الدجاج

دقيق الشوفان

الأرز البني أو الأبيض

البصل والثوم