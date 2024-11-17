شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب اليمن بالأمم المتحدة يبحث مع عدد من نظرائه دعم جهود السلام في عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي مع المندوبين الدائمين لكل من اليونان والصومال، والدنمارك، وباكستان، سبل تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في مجال العمل متعدد الأطراف.



واستعرض السفير السعدي، التطورات السياسية والأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، والجهود الرامية لإحلال السلام، بالإضافة إلي التطورات في المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار، والدور الهام الذي يمكن أن تلعبه هذه الدول الشقيقة والصديقة من خلال عضويتها في مجلس الأمن للدفع قدماً بمسار السلام في اليمن ودعم جهود التسوية السياسية لإنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين حسبما نقلت قناة اليمن الفضائية.



وجدد السفير السعدي، تأكيد إلتزام الحكومة اليمنية بخيار السلام وحرصها على دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق السلام الشامل والمستدام الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني، وفقاً لمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وفي مقدمتها القرار 2216.



من جانبهم،أكد المندوبون الدائمون،موقف بلادهم الثابت في دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الصراع باليمن،معربين عن تقديرهم للمرونة التي ابدتها الحكومة اليمنية في التعاطي الإيجابي مع جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن،مؤكدين استعدادهم للعمل مع باقي أعضاء المجلس لدعم مساعي إحلال السلام في اليمن.