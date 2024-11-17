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المفوضية العليا للانتخابات بليبيا تعلن إغلاق مراكز اقتراع الانتخابات البلدية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إغلاق مراكز الاقتراع بعد انتهاء الوقت المحدد لانتخاب المجالس البلدية.


وحددت المفوضية ، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال) ، السبت، موعد الاقتراع للانتخابات في 58 بلدية من الساعة 9:00 صباحا وحتى السادسة مساء.


وستعقد المفوضية العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا حول مجريات العملية الانتخابية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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