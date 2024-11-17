شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية العليا للانتخابات بليبيا تعلن إغلاق مراكز اقتراع الانتخابات البلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إغلاق مراكز الاقتراع بعد انتهاء الوقت المحدد لانتخاب المجالس البلدية.



وحددت المفوضية ، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال) ، السبت، موعد الاقتراع للانتخابات في 58 بلدية من الساعة 9:00 صباحا وحتى السادسة مساء.



وستعقد المفوضية العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا حول مجريات العملية الانتخابية.