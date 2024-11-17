شكرا لقرائتكم خبر عن 51 شهيدا فى غزة منذ فجر السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام بسقوط 51 شهيدا إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر السبت.

قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمباني سكنية في منطقة الفاخورة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

أفادت مصادر فلسطينية باقتحام قوات من جيش الاحتلال مدينة قلقيلية في الضفة الغربية من الحاجز الجنوبي للمدينة.

ومن جهة أخرى أفادت وسائل إعلام بسقوط 5 شهداء بينهم طفل وعدد من المصابين جراء استهداف قوات الاحتلال منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة.