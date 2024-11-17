شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم أطفال.. مقتل وإصابة 17 شخصًا في غارة على لبنان والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على لبنان

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل وإصابة 17 شخصا بينهم أطفال في غارة الإسرائيلية على بلدة الخريبة في بعلبك.وأوضحت الوزارة في بيان أمس السبت، أن الغارة الإسرائيلية على بلدة الخريبة أدت إلى مقتل 6 أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 11 آخرين بجروح من بينهم خمسة أطفال، اثنان منهم في حالة خطيرة.وفي السياق ذاته، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدات حاريص، والخيام، وحي الثكنة، بالإضافة إلى شن غارتين على الضاحية الجنوبية لبيروت، كما نفذ غارة على أطراف بلدة عين بعال في قضاء صور، وغارتين جديتين استهدفتا منطقة حارة حريك، وغارتين على حي العين في بلدة يحمر الشقيف استهدفتا منزلين، بالإضافة إلى غارة ثانية من مسيرة على بلدة عربصاليم.وفي مرجعيون، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متتالية على الخيام ووطى الخيام وسط قصف مدفعي كثيف، إضافة إلى غارة من مسيرة على منزل ببلدة بلاط في قضاء مرجعيون، ما أدى إلى إصابة شخص.