شكرا لقرائتكم خبر عن الشاباك يفتح تحقيق فورى بشأن إلقاء قنابل إضاءة على منزل نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشرطة الإسرائيلية والشاباك، انه تم فتح تحقيق فورى حول ملابسات إلقاء قنابل إضاءة على منزل رئيس الوزراء الاسرائيلى نتنياهو.

وقال الشاباك فى بيان له، رئيس الوزراء وعائلته لم يكونوا بالمنزل أثناء إلقاء القنبلتين وتم فتح تحقيق، وإلقاء قنبلتي إضاءة على بيت نتنياهو حادث خطير ويمثل تصعيدا وسنتخذ إجراءات.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير قال إن إلقاء قنبلة إضاءة على منزل نتنياهو هو تجاوز لخط أحمر آخر، واليوم تم إلقاء قنبلة إضاءة على منزل رئيس الوزراء نتنياهو وغدا قد يتم إطلاق رصاص حي، مؤكدا انه يجب وقف التحريض ضد نتنياهو وعائلته فورا وأتوقع وصول الشاباك والشرطة إلى المشتبه بهم في أسرع وقت

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت فى خبر لها بأن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قال إن حادث إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حادث خطير للغاية وأدينه بشدة.

وأدان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيدإطلاق قنابل إضاءة على منزل نتنياهو وأتوقع العثور على الجناة ومعاقبتهم.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت فى خبر لها بأن شرطة الاحتلال قالت إنها عثرت على بقايا قطعة سلاح استخدمت لإطلاق القنبلة المضيئة تجاه منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.