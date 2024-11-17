شكرا لقرائتكم خبر عن إستونيا تعلن دعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم إستونيا مواصلة دعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية في حربها ضد روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الإستونية أنها قررت تقديم أنواع مختلفة من الذخيرة والزي العسكري وأجهزة مراقبة ومعدات حماية. مساعدات إستونيا العسكرية لأوكرانيا ولم يُكشف عن تفاصيل حول حجم أو قيمة حزمة المساعدات، فيما أشارت الوزارة إلى إعداد حزمة المساعدات من المخزونات الاحتياطية مع مراعاة احتياجات أوكرانيا، دون التأثير على القدرة الدفاعية لإستونيا.



وقال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور: "قريبًا سيكون قد مر 1000 يوم تمكنت خلالها أوكرانيا من الدفاع عن حريتها ضد معتد فائق القوة.

وتابع: أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى مساعدة من إستونيا والعالم الحر لتتمكن من حماية نفسها.

