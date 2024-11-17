شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتسلم رسميا استضافة منتدى الأمم المتحدة العالمى للبيانات 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري رسميًا استضافة المملكة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026، وذلك في ختام أعمال النسخة الخامسة من المنتدى التي عقدت بمدينة ميديين في كولومبيا .



وأكد الدوسري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) السبت ،أن فوز المملكة باستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات السادس بالرياض في عام 2026 يعد استحقاقًا للتطور الذي تشهده البلاد في كافة المجالات التي من بينها العمل الإحصائي، وفرصة لتبادل الخبرات الفنية في مجال الإحصاء وبناء شراكات إستراتيجية مع مكاتب الإحصاء الوطنية، مشيرا إلى التزام الهيئة بتحسين جودة وشفافية البيانات الإحصائية عبر مجالات متعددة، وتميز أداء المملكة الريادي في المنطقة.



ويعد منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات حدث عالمي يحضره أكثر من 20 ألف مشارك يمثلون الحكومات والمكاتب الإحصائية الوطنية، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، لمناقشة تحديات النظام العالمي للبيانات والإحصاءات وتعزيز التعاون بين قادة صانعي السياسات والخبراء من جميع أنحاء العالم.