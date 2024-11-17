شكرا لقرائتكم خبر عن البرتقال هيخلصك من دهون البطن.. 5 أسباب تجعلك تتناوله يوميًا فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين سي، والذي قد يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون بكفاءة أكبر.

ووجدت دراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية وفقا لموقع "healthsite"، أن تناول كمية أكبر من فيتامين سي يرتبط بانخفاض دهون الجسم.

الألياف

البرتقال غني بالألياف، تساعد الألياف في الحفاظ على بطنك ممتلئًا لفترة طويلة جدًا وبالتالي الحد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية

نسبة عالية من الماء

يحتوي البرتقال على نسبة عالية جدًا من الماء، مما يساعد أيضًا على إبقاء المعدة ممتلئة، ويمكنه تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام والجوع وبالتالي تحفيز فقدان الوزن.

سكر طبيعي

تحتوي البرتقال على نسبة سكر طبيعية يمكنها إشباع رغبتك في تناول السكر بطريقة صحية للغاية.

فيتامين سي

ناهيك عن أن البرتقال يحتوي على مستويات عالية جدًا من فيتامين سي، والذي يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وتحفيز فقدان الدهون، وتعزيز المناعة، وما إلى ذلك.

مضادات الأكسدة

إلى جانب فيتامين سي، تحتوي البرتقال أيضًا على مضادات الأكسدة التي يمكنها الحفاظ على صحة المناعة لديك، وتقليل دهون البطن، وتعزيز التمثيل الغذائي وتحسين صحة بشرتك أيضًا.