شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تسبب لك الشيخوخة بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

مع تقدمك في العمر، تبدأ الأطعمة التي تتناولها في التأثير على صحتك بطريقة مختلفة، ما تقبله جسمك في العشرينات من عمرك يمكن أن يسبب لك حساسية شديدة في الأربعينيات من عمرك، لذلك وفقًا للخبراء، من المهم الالتزام بنظام غذائي صحي طوال الوقت لمساعدتك على الاحتفاظ بجسم رشيق وبشرة شابة، في هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي تسبب لك الشيخوخة بشكل أسرع، بحسب موقع "تايمز ناو".

يتأثر عمرك البيولوجي - عمر الخلايا والأنسجة - في الغالب بجيناتك وعادات نمط حياتك مثل النظام الغذائي، وبالتالي، تعتقد الدراسات أن ما لا يقل عن 15% من السعرات الحرارية اليومية من الأطعمة فائقة المعالجة تجعلك بيولوجيًا أكبر سنًا من عمرك الزمني.

كما اكتسبت الأطعمة فائقة المعالجة سمعة سيئة - لأنها مليئة بالسعرات الحرارية والسكر والدهون والصوديوم، وبعض هذه الأطعمة يجب عليك تجنبها لحياة صحية تشمل:

السكر

وفقًا للدراسات، فإن السكر المضاف يزيد من الشيخوخة البيولوجية جنبًا إلى جنب مع خطر الإصابة بأمراض مختلفة تهدد الحياة مثل النوبات القلبية والسكري.

تؤدي الكميات العالية من السكر في الدم إلى إتلاف خلاياك مما يسبب التهابًا مزمنًا - مما يسبب السمنة وتلف الكبد على المدى الطويل.

الأطعمة المعالجة

يقول الخبراء إن الأطعمة شديدة المعالجة تشكل حوالي 60% من السعرات الحرارية اليومية في الولايات المتحدة.

اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة والمجمدة لذيذة ولكنها محملة بالمواد الحافظة والملح وبالتالي، فإن السجق وقطع اللحوم المدخنة حتى تدوم لفترة أطول دون أن تفسد، تجعلها خطرة على صحتك وبشرتك.

وفقًا للخبراء، فإن الصوديوم والمواد الحافظة الكيميائية تسبب التهابًا يرهق جسمك من الداخل والخارج.

في حين يؤيد الأطباء أن القليل من الالتهاب مفيد لخلايا جسمك للشفاء، فإن الكثير يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثانى.

المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة

إن شرب مشروبات الصودا المحلاة مرتين على الأقل في الأسبوع يجعل جسمك يتقدم في العمر بشكل أسرع إلى جانب زيادة خطر الإصابة بالأمراض والوفاة المبكرة.

وفقًا للخبراء، تساهم المشروبات الغازية بشكل أساسي في السمنة ومرض السكري من النوع 2 - مما يسرع الشيخوخة. الأشخاص الذين أفادوا بشرب زجاجة 350 مل من المشروبات الغازية يوميًا لديهم تغييرات في الحمض النووي نموذجية للخلايا التي يزيد عمرها عن 4.6 عامًا.

الأطعمة الحارة

بينما قد تحب طعامك ساخنًا، فقد لا يكون جسمك قادرًا على تحمل الحرارة.

يقول الخبراء أن الطعام الحار يجعل الأوعية الدموية تنتفخ وحتى تنكسر - مما يؤدي إلى ظهور علامات أرجوانية على وجهك إذا كنت تعاني من الوردية - وهي حالة جلدية شائعة لدى النساء بعد انقطاع الطمث، فإن حرارة التوابل تؤدي إلى تفاقمها.

يمكن للأطعمة الحارة أيضًا أن ترفع درجة حرارة جسمك، لذلك تتعرق لتبرد مرة أخرى عندما يختلط العرق بالبكتيريا الموجودة على بشرتك، يمكن أن يتسبب ذلك في ظهور البثور والبقع.

وفقًا لدراسة، فإن تناول الأطعمة الحارة والتوابل يرتبط أيضًا بالتدهور المعرفي المرتبط بمرض الزهايمر.