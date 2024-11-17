الامارات | نهيان بن مبارك يطلق «حدائق التسامح»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، تدشين حديقة «أم الإمارات»، لتكون أول موقع في مشروع «حدائق التسامح»، وهو المشروع الذي تنفّذه الوزارة تعبيراً عن الارتباط بالبيئة المحيطة، وإدراكاً لدورها في تشكيل طبيعة الحياة في المجتمع، حتى تتاح أمام الزوار فرصة التعرّف إلى الاختلافات في عالم النباتات في الدولة والعالم، والاحتفاء كذلك بالسلوك الحميد مع البيئة ومقومات الحياة. وتضمن حفل الافتتاح عرضاً غنائياً لكورال التسامح تحت عنوان «لا مستحيل»، وضم العرض أكثر من 100 شخصية من مختلف الجنسيات حول العالم، بملابسهم التقليدية دليلاً على التوحد من أجل التسامح والإنسانية، ثم كلمة رئيسة للشيخ نهيان بن مبارك، ثم كلمة سفير جمهورية كوريا في الدولة، يو جيه سونغ، وبعدها بدأت فقرات المهرجان الوطني للتسامح بالعرض الفني الاستعراضي المميز من كوريا، ثم عرض من التراث الشعبي الإماراتي (فقرة العيالة).

وبعد ذلك قام الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، يصاحبه سفراء الدول الصديقة والشقيقة، بقيادة مسيرة التسامح، حيث انطلقت الوفود المشاركة لحضور الافتتاح الرسمي لحدائق التسامح، وقام الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بزراعة شجرة كورية، والسفير الكوري بزراعة شجرة الغاف في صدارة الحديقة.

وفي كلمته بحفل افتتاح الأنشطة الجماهيرية للمهرجان الوطني للتسامح في حديقة «أم الإمارات» بأبوظبي، قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن الوزارة تعتز بتنظيم هذه الدورة السادسة من المهرجان الوطني للتسامح والتعايش كل عام تحت شعار «على نهج زايد»، هذا القائد التاريخي العظيم الذي كان رجل السلام والتسامح، والتعارف والتواصل، وكان رحمه الله منفتحاً على العالم، يتفاعل بإيجابية مع الجميع، وكان حريصاً على تنمية قيم التعارف والحوار والعمل المشترك، ويرى فيها أدوات أساسية للتعبير عن الثقة والأمل في حاضر ومستقبل الدولة والعالم.