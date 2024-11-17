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"حادث خطير".. استهداف منزل رئيس وزراء الاحتلال بقنبلتين مضيئتين

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د ب أ - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بأن مجهولين أطلقوا قنبلتين مضيئتين على مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء السبت.
وقالت الشرطة إن القنبلتين سقطتا في ساحة المنزل في قيساريا، وهي بلدة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط في فلسطين المحتلة.

الحادث الخطير

وأوضحت الشرطة التي وصفت الحادث بالخطير، أن نتنياهو وعائلته كانوا خارج المنزل ولم تحدث أي أضرار.
ولم يتضح إذا كانت هناك علاقة بين الحادث والمظاهرات التي دعت إلى إبرام اتفاق بشأن الرهائن.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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