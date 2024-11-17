النشرة: غارات اسرائيلية استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة"، عن أن "الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارتين على دير انطار وحانين، ونفذ واحدة على محيط سرايا تبنين بصاروخ لم ينفجر".

كما اشار الى أن "غارات اسرائيلية استهدفت بلدات كفرجوز وأنصار والخرايب وكفررمان وحبوش وكفرتبنيت وديرالزهراني والخيام وعرمتى وزبقين وعربصاليم والشعيتية وعدلون والقاسمية ومفرق العباسية والشربيحا".