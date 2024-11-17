الامارات | متحجرة عمرها 80 مليون سنة تكشف عن نشأة الطيور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفّر متحجرة اكتُشِفَت في البرازيل، وتعود إلى نحو 80 مليون سنة، معطيات جديدة عن تطور الطيور في عالم الحيوان، وعن الرابط بينها وبين ديناصورات أركيوبتركس المجنّحة، وفقاً لدراسة نشرت في مجلة «نيتشر».

والمتحجرة المكتشفة التي سُمّيَت «نافاورنيس هيستيا» هي عبارة عن جمجمة صغيرة لا يتعدى طولها ثلاثة سنتيمترات، بما في ذلك المنقار، محفوظة بشكل ممتاز. وقد اكتُشفت عام 2016 في محجر صغير بولاية ساو باولو في البرازيل، تتركز المتحجرات فيه ضمن طبقة يقل سمكها عن 50 سنتيمتراً.

ويضع هذا الاكتشاف «نافاورنيس» في منتصف الطريق بين ديناصورات أركيوبتركس المجنّحة التي كانت موجودة قبل 150 مليون سنة، والطيور الحديثة التي تعود بدايات وجودها إلى نحو 75 مليون سنة.

وأتاحت حال الحفظ الجيدة للجمجمة الصغيرة إعادة تكوين شكلها الهندسي، فتبيّن أنها تشبه تلك العائدة إلى الطيور الحالية، ومن بينها الجنس الذي ينتمي إليه الغراب مثلاً.

ومكّنت تقنية مسح متطورة بعد ذلك من إعادة بناء دماغ الأحفورة، ما جعله بمنزلة «حجر رشيد»، يتيح فهماً أفضل لألغاز تطور دماغ الطيور.