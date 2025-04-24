سلطات الصين ترسل اليوم طاقما جديدا يضم ثلاثة رواد فضاء إلى محطتها الفضائية

ترسل سلطات الصين اليوم الخميس طاقما جديدا يضم ثلاثة رواد فضاء إلى محطة تيانغونغ المدارية، في مهمة مدتها ستة أشهر، ستمثّل خطوة جديدة مهمة في إطار سعي بكين لتحقيق هدفها بإطلاق مهمة مأهولة إلى القمر بحلول عام 2030.

وأعطى الرئيس الصيني شي جين بينج دفعة قوية لـ"الحلم الفضائي" الصيني الذي يهدف إلى إرسال طاقم صيني إلى القمر بحلول عام 2030 ثم بناء قاعدة عليه.

ويُفترض أن يجتاز هذا البرنامج مرحلة جديدة مع إطلاق مهمة "شنتشو-20" التي ستنقل ثلاثة رواد فضاء إلى محطة تيانغونغ المدارية الصينية.

وسينطلق الطاقم المؤلف من ثلاثة رواد فضاء رجال من قاعدة جيوكوان الفضائية في شمال غرب الصين عند الساعة 17,17 بالتوقيت المحلي (9,17 بتوقيت غرينتش).