الجيش الأوكراني: روسيا أطلقت 70 صاروخا و145 مسيرة خلال الهجوم الليلي

اعلن الجيش الأوكراني أن "روسيا أطلقت 70 صاروخا و145 مسيرة خلال الهجوم الليلي".
وفي وقت سابق، اعلنت فرق الإسعاف في كييف "سقوط ما لا يقلّ عن تسعة قتلى و63 جريحا، بينهم ستة أطفال، في قصف صاروخي روسي استهدف العاصمة ليل الأربعاء-الخميس".
واشارت الى ان "منذ استفاقت كييف ليلا على دويّ القصف والحصيلة لا تنفكّ تتزايد، وقد بلغت صباح اليوم تسعة قتلى و63 جريحا نُقل 42 منهم إلى المستشفيات وبينهم ستة أطفال".
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