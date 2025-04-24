بدء جلسة مجلس النواب التشريعية وبري أكّد أنّ الجلسة لن تنتنهي قبل طرح موضوع بلدية بيروت

بدأت جلسة مجلس النواب التشريعية بمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون سرية المصارف وقانون النقد والتسليف المادة 150 من قانون النقد والتسليف المعدل، وذلك بعد أن افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق انطوان سعد.

وشدد بري على أنّ "الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد مش نبيه بري ولا انتو بيمرقو"، وقال في كلام وجهه لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: "لن تنتنهي الجلسة قبل أن أطرح موضوع بلدية بيروت".

وجاء ذلك بعد أن طلب باسيل في بداية الجلسة مناقشة قانون البلديات، وفق ما نقلت قناة "الجديد".

وعلى جدول أعمال الجلسة 23 بندًا يتضمن مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية.

ويتصدر جدول الأعمال مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون سرية المصارف الصادر عام 1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف.

كما يحضر ملف بلدية بيروت عبر 3 اقتراحات قوانين.