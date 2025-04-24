أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في تصريح لقناة "إل بي سي أي"، إلى أنّ "القانون المقترح بشأن انتخابات بلدية بيروت مجحف بحق الأهالي والعائلات ومن حقهم الاعتراض عليه".
وشدد على أنّ "الموضوع لا يعالج بهذه الطريقة ولا اعتقد أنه سيمرّ".
وجاء تصريح بو صعب قُبيل جلسة تشريعية في مجلس النواب تتضمّن 20 بندًا أبرزها مشروع تعديل السرية المصرفية، وذلك وسط جدل حول انتخابات البلدية في بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: لا اعتقد أن القانون المقترح بشأن انتخابات بلدية بيروت سيمرّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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