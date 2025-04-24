شويغو: روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حال اعتدى الغرب علينا

شدد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، على أنّ "روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حال اعتدى الغرب علينا"، وفق ما نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية.
وأشار شويغو إلى التعديلات التي أُدخلت العام الماضي على العقيدة النووية الروسية والتي تسمح لموسكو باستخدام الأسلحة النووية في حال تعرض روسيا أو جارتها وحليفتها بيلاروسيا لهجوم، بما في ذلك بالأسلحة التقليدية.
إلى ذلك، أوضح أنّ "الغرب يحاول إنشاء نظير آسيوي لحلف الناتو"، وقال: "مستعدون لمناقشة معاهدة جديدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية".
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