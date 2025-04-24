وزارة الزراعة: ضبط أكثر من 3 أطنان من الفواكه المهربة بطرابلس قيمتها تفوق الملياري ليرة

أعلنت ​وزارة الزراعة​ أنّ "في سياق الخطّة الوطنيّة لمكافحة التّهريب وحماية الإنتاج الزّراعي المحلّي، قامت مديريّة الجمارك العامّة- مفرزة البحث عن التّهريب، ووزارة الزّراعة، بضبط كميّات كبيرة من الفواكه المهرّبة خلال عمليّة دهم وتفتيش نُفّذت في سوق الخضار في ​طرابلس​ وعدد من البرّادات التّجاريّة في المنطقة".

وأوضحت في بيان، أنّ "الحملة الّتي جاءت نتيجة متابعة دقيقة من مصلحة زراعة الشّمال بالتّنسيق مع شعبة البحث عن التّهريب في الجمارك، قد أسفرت عن ضبط برّاد عائد لتاجر في منطقة البحصاص- طرابلس يحتوي على كميّات غير مصرّح بها من الفواكه الأجنبيّة، وهي: 2,5 طن من المانغا اليمنيّة، 700 كيلوغرام من التّفاح التّركي، و60 كلغ من الجنارك التّركي".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "القيمة السّوقيّة للمضبوطات قُدّرت بنحو مليار و500 مليون ليرة لبنانيّة للمانغا، و430 مليون ليرة للتّفاح والجنارك، ما يرفع القيمة الإجماليّة للمخالفة إلى أكثر من مليارَي ليرة لبنانيّة"، مؤكّدةً أنّ "هذه الضبطية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الحازمة الّتي تنفّذها بالتّعاون مع مديريّة الجمارك والأجهزة الأمنية، في إطار خطّة وطنيّة تهدف إلى التّصدّي لعمليّات التّهريب الّتي تُضرّ بالقطاع الزّراعي المحلّي، وتؤثّر سلبًا على دخل المزارعين اللّبنانيّين".

ولفتت إلى "أنّها تواصل المراقبة بشكل يومي، وتعمل على تكثيف حملات التّفتيش في مختلف المناطق اللّبنانيّة لضمان سلامة المنتجات الزّراعيّة في الأسواق، ومنع دخول بضائع غير خاضعة للرّقابة والفحوص المخبريّة".

كما شدّدت على أنّ "حماية الأمن الغذائي اللّبناني تبدأ من دعم الإنتاج المحلّي، والحفاظ على بيئة زراعيّة عادلة وتنافسيّة"، داعيةً إلى "تعزيز التّنسيق بين الإدارات الرّسميّة المختصّة". وأكّدت أنّ "المخالفين سيخضعون للإجراءات القانونيّة اللّازمة، وألّا تهاون مع كل من يساهم في تهريب المنتجات الزّراعيةّ أو الإضرار بالاقتصاد الوطني".