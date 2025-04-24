أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​غسان حاصباني​، في تصريح تلفزيوني قبيل مشاركته في الجلسة التّشريعيّة العامّة في مجلس النّواب، إلى "أنّنا قدّمنا قانونًا ينطبَّق على كلّ بلديّات لبنان"، داعيًا إلى "تحقيق المناصفة في بيروت ووضع آليّة لتطبيق القرارات الصّالحة من قبل رؤساء البلديّات، لكنّ هذه العمليّة لا تنقص من أدوار المحافظين بل تسهّل العمل البلدي".

كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: قدّمنا قانونًا ينطبق على كل بلديات لبنان ولتحقيق المناصفة في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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