وزارة التجارة الصينية نفت وجود أي مفاوضات تجارية مع واشنطن

نفى الناطق باسم وزارة التجارة الصينية هي يادونغ "وجود أي مفاوضات تجارية مع واشنطن"، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أفادت بإمكان التوصل مع بكين إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية التي فرضها عليها.

واشار في مؤتمر صحافي الى انني "أريد أن أؤكد أنه حاليا ليس هناك أي مفاوضات اقتصادية وتجارية بين الصين والولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، اشار ترامب في واشنطن، عقب تصريحات سابقة لوزير الخزانة سكوت بيسنت بأن أزمة الرسوم الجمركية غير مستدامة، الى أنها "ستنخفض بشكل كبير، لكنها لن تصل إلى الصفر"، مضيفا "سنكون لطيفين للغاية، وسيكونون لطيفين للغاية، وسنرى ما سيحدث".

وأضاف ترامب أيضاً أنه لا يرى حاجة للقول إنه "سيتعامل بحزم" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.