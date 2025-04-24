جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم على مصنع للبتروكيماويات في مقاطعة نيجني نوفغورود

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، عن "إحباط هجوم إرهابي على مصنع للبتروكيماويات في مقاطعة نيجني نوفغورود خطط له اثنان من آسيا الوسطى بناء على تعليمات من أوكرانيا".

وأكّد الجهاز، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أنّه تم "القضاء على عملاء لصاح كييف خططوا للهجوم في مقاطعة نيجني نوفغورود باستخدام مسيّرات حاملة للمتفجرات".

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا رغم الوساطة الأميركية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وسط مواصلة الهجمات بين الجانبين وتقدّم الجيش الروسي في شرق أوكرانيا.