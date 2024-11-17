الامارات | رجل يقضم قطعة من أذن شرطية ألمانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضم رجل قطعة من أذن شرطية في مدينة كولونيا الألمانية خلال مشاجرة في الشارع.

وقالت الشرطة الألمانية، أمس، إن الشرطية البالغة 26 عاماً اضطرت إلى الخضوع لعملية جراحية.

وأصاب الرجل البالغ 40 عاماً أحد المارة في جبهته بمفتاح في البداية، ثم تصرّف بعدوانية تجاه رجال الشرطة الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث.

واضطر رجال الشرطة إلى استخدام جهاز صعق كهربائي لمواجهة الرجل، وعندما لم يكن لذلك تأثير، قام العديد من رجال الشرطة بطرح الرجل على الأرض.

وقام الرجل بعض أذن الشرطية وهاجم رجال شرطة آخرين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم في هذه العملية.

وتم احتجاز الرجل، ومن المقرر أن يمثل أمام قضاة محكمة جزائية.