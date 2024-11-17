الامارات | الصقارة في يومها العالمي 16 نوفمبر: 100 ألف صقار في 90 دولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى نادي صقاري الإمارات، أمس، بمناسبة اليوم العالمي للصقارة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الذي يُصادف الـ16 من نوفمبر من كل عام.

وقال الأمين العام لنادي صقاري الإمارات رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة، ماجد علي المنصوري، إن خارطة انتشار الصقارة في مختلف أنحاء العالم توسعت على نحو غير مسبوق، بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومُتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، وأصبحت تمارس اليوم بشكل مشروع في 90 دولة من قبل ما يزيد على 100 ألف صقار، وذلك بفضل الجهود التي بدأتها وقادتها دولة الإمارات على مدى السنين الماضية، ومن أهم إنجازاتها تسجيل الصقارة في منظمة اليونسكو كتراث إنساني قبل 14 عاماً.