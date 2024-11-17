سلطات فنزويلا تفرج عن نحو 100 شخص على الأقل أوقِفوا خلال أزمة الانتخابات

أفرجت السلطات الفنزويلية عن نحو 100 من بين حوالي 2400 شخص أوقِفوا في سياق أزمة ما بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، وذلك غداة إعلان النيابة العامة إعادة النظر في 225 ملفا.

وقال، مدير ونائب رئيس منظمة "فورو بينال" غير الحكومية، غونزالو هيميوب لوكالة فرانس برس "حتى الآن تلقينا 93 تقريرا عن عمليات إطلاق سراح والأمر مستمر".

وأوقِف بحسب الأرقام الرسمية 2400 شخص بعد اندلاع تظاهرات عفوية احتجاجا على إعلان فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية جديدة في 28 تموز

ومن بين الموقوفين 69 قاصرا، بحسب "فورو بينال".

كما بلغ عدد ضحايا أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات 28 قتيلا ونحو 200 جريح، بحسب النائب العام طارق وليم صعب.