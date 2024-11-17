أفرجت السلطات الفنزويلية عن نحو 100 من بين حوالي 2400 شخص أوقِفوا في سياق أزمة ما بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، وذلك غداة إعلان النيابة العامة إعادة النظر في 225 ملفا.
وقال، مدير ونائب رئيس منظمة "فورو بينال" غير الحكومية، غونزالو هيميوب لوكالة فرانس برس "حتى الآن تلقينا 93 تقريرا عن عمليات إطلاق سراح والأمر مستمر".
وأوقِف بحسب الأرقام الرسمية 2400 شخص بعد اندلاع تظاهرات عفوية احتجاجا على إعلان فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية جديدة في 28 تموز
ومن بين الموقوفين 69 قاصرا، بحسب "فورو بينال".
كما بلغ عدد ضحايا أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات 28 قتيلا ونحو 200 جريح، بحسب النائب العام طارق وليم صعب.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات فنزويلا تفرج عن نحو 100 شخص على الأقل أوقِفوا خلال أزمة الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.