شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 17 نوفمبر 2024 05:00 ص

يتساءل الكثير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024 ومواعيد صرفه، وفي ذلك الصدد ينشر الخليج 365 تلك التفاصيل في السطور التالية:





خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة:

1. الدخول الى موقع وزارة التضامن الاجتماعي...من خلال الضغط هنا

2. ثم أختر برنامج تكافل وكرامة.

3. ثم إدخال الرقم القومي.

4. ثم الضغط علي استعلام.

سيظهر أمامك كافة التفاصيل.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024:

يتم صرف معاش تكافل وكرامة بمنتصف الشهر الميلادي من خلال فروع بنك ناصرالاجتماعي او من خلال ماكينات البريد المصري.

جدير بالذكر أن الهدف من برنامج تكافل وكرامة الذي أنشاته وزارة التضامن الاجتماعي هو تمكن المواطنين لشراء كافة السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن من أجل المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.