شكرا لقرائتكم خبر عن بخطوتين.. كيفية معرفة الفائزين بحج القرعة والان مع تفاصيل الخبر

يستطيع المواطن معرفة اذا كان فائزا بحج القرعة من عدمه، من خلال حضور القرعة العلانية بمديرية الأمن التابع لها، أو الاستفسار عن طريق موقع وزارة الداخلية.

وأتاحت وزارة الداخلية للمواطنين التقديم عن طريق إحدى 3 وسائل، وهي أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مع مراعاة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الإتصـال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية، وفى حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب – وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.

وحرصت وزارة الداخلية على إعداد نماذج طلبات يتم منحها للمواطنين الراغبين في التقديم لتسجيل بياناتهم بها، وتتوافر أيضا بالموقع الالكتروني، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ويرفق بنموذج طلب الحج الورقى صورة بطاقة الرقم القومى " سارية الصلاحية " بعد الإطلاع على أصل البطاقة ويُدرج الرقم القومى بطلب الحج ، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

وحرصت وزارة الداخلية على تقديم تسهيلات وتيسيرات للمواطنين داخل أقسام ومراكز الشرطة، أثناء تلقي طلبات التقديم، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ويُشترط فيمن يتقدم بطلب الحج (مُقدم الطلب والمُرافق "إن وجد") أن يكون كامــل الأهلية القانــونية لأداء المناسك ومصرى الجنسيــة حيــث لا يقــل الســن عــن (25 عــاماً "رجــال – سيــدات") بالنسبــة لمقدم الطلب بمفرده، وألا يقـل الســن عــن ( 18عام )بالنسبة للمرافق الوجوبى لمقـدم الطلب لكلاً من "كبير السـن (70عام، فأكثر – ذوى الهمم " ولا يقل السن عن (12 عام) للمرافق الغير وجوبى " وفى حالة حدوث أى مُتغير فى الإشتراطات العمرية من الجانب السعودى سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها ، ويُعتمد فى تحديد شرط السن تاريخ 19/2/2025م الموافق 20 شعبان 1446هـ بشرط ألا يكون أياً مـن مقدم الطلب والمُرافق "إن وجد" قد سبق لهما أداء فريضة الحج طوال حياتهما ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ، ويُشترط تقديم مستند صلة القرابة " حال الفوز بالقرعة " وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق الغير وجوبى ، تلغى فرصة الحج للمرافق الغير الوجوبى فقط دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ويتم الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب، وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق الوجوبى له يطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط، وفى حالة عدم إستطاعته ذلك يُلغى طلب الحج كاملاً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

وأوضحت الداخلية أنه يتم تقديم طلب الحج من خلال شبكة الإنترنت أو الإتصال على مركز تلقى طلبات الموطنين على الرقم (27983000- 02) يعد بمثابة إقرار من مقدمه بإطلاعه وموافقته على كافة الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة على شبكة الإنترنت والتعليمات المعلنة من قِبل مديرية الأمن، وإقـــراراً بإلتزامـــه التعاقدى، وفى حــالة وجود خطأ فى البيانات المُدرجـة بطلب الحج تقع مسـئوليته على مُـقدم الطلب، وإذا تبين مُـــخالفته للضـــوابط يُلغى طلبه دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

ويُسمح بسفر المرافق (الوجوبى) ممن تنطبق عليه الشروط الواردة بالكتاب الدورى ولم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته فى حالة وفاة مقدم الطلب، أما فى حالة تنازل مقدم الطلب عن فرصة الحج الفائز بالتزكية ضمن نسبة (1%) فيسمح فقط بسفر المرافق (الوجوبى) إذا كان التنازل بعد سدادهما للتكاليف، أما إذا كان التنازل قبل سداد التكاليف تُلغى فرصة الحج للمرافق.

ويتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بمفرده وفقاً لمحل إقامته المُدرج ببطاقة الرقم القومى وقت تقديم الطلب وبالنسبة لطلب الحج الزوجى، فيتم تحديد جهة السفر وفـقاً لمحل إقامة مُقدم الطلب المُدون ببطاقة الرقم القومى وقت تقديم الطلب وليس المُرافق.