الامارات | 3.2 ملايين مُسنّ في ألمانيا معرّضون لخطر الفقر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه نحو 3.2 ملايين مسنّ ممن تجاوزوا 65 عاماً في ألمانيا خطر الفقر، بحسب بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).

وبحسب البيانات، فإن عدد المسنّين المهددين بالفقر في ألمانيا بلغ العام الماضي ثلاثة ملايين و245 ألف شخص، مقابل ثلاثة ملايين و157 ألف شخص عام 2022، ونحو 3.3 ملايين شخص عام 2021.

وأظهر التقييم الخاص الذي أجراه مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أن هذه الأرقام المطلقة كانت أقل في الماضي.

ووفقاً للبيانات، بلغ عدد أفراد الجيل الذين تزيد أعمارهم على 65 المُعرّضين رسمياً لخطر الفقر نحو 2.4 مليون فرد فقط في عام 2013.

وخلال السنوات السابقة لذلك تقلبت الأرقام حول 2.4 مليون أو أدنى قليلاً. وشملت هذه الفئة من يقل دخله بعد الإعانات الاجتماعية عن 60% من متوسط ​​الدخل في ألمانيا.