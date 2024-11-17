الامارات | الصرع من أكثر الأمراض العصبية شيوعاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتسبب الصرع - أحد أكثر الأمراض العصبية شيوعاً - في تغيير شكل حياة المصابين به، إلى حد كبير، ويحدث بسبب فرط نشاط الدماغ؛ إذ تفرغ خلايا عصبية كثيرة جداً شحنتها الكهربية في الوقت نفسه، حسب كبيرة الأطباء في عيادة الأعصاب بمستشفى جامعة هامبورغ - إيبندورف، الدكتورة يوليا هوبه.

وأضافت الدكتورة يوليا، أن الأعراض المميزة للصرع تتمثل في التشنجات والحركات الخارجة عن السيطرة وخروج رغاوٍ من الفم.

كما تشمل الأعراض اضطرابات الرؤية والتشوش الذهني وفقدان الإحساس، وقد يصل الأمر إلى حد فقدان الوعي. وعن العلاج، أوضحت الدكتورة يوليا أن الحالات البسيطة تُعالج بأدوية مضادات الصرع، التي تعمل على منع النشاط المفرط للخلايا العصبية في الدماغ، ما يقلل من خطر حدوث نوبة. وفي بعض الحالات، لا يمكن علاج الصرع بشكل مناسب بالأدوية.

• في بعض الحالات لا يمكن علاج الصرع بشكل مناسب بواسطة الأدوية.