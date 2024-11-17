إطلالات جمالية من النجمات في اليوم الرابع لمهرجان القاهرة السينمائي 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2024 01:23 صباحاً - تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 بدورته الـ45 لليوم الرابع على التوالي، بحضور باقة من نجوم الفن والشاشة، وقد تألقت النجمات على السجادة الحمراء للمهرجان بتصاميم ملونة وبراقة تراوحت بين البدلات والفساتين، ونسقت كل نجمة إطلالتها الجمالية بما يتناسب مع إطلالتها.

وقد غلب على مكياج النجمات الطابع الكلاسيكي الناعم والبسيط لناحية ألوان ظلال العيون البارزة لشكل العين أو مكياج البشرة الخفيف وأحمر الشفاه الناعم.

كذلك تنوعت تسريحات شعر النجمات في اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بين تسريحة الكعكة وتسريحة ذيل الحصان واعتمدت نجمات أخريات تسريحات خفيفة منسدلة على الأكتاف بعيداً عن الرفعات الصعبة.

نرصد لك من "الخليج 365" أبرز إطلالات النجمات الجمالية في اليوم الرابع لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024.

رانيا منصور بمكياج ذهبي ناعم مع تسريحة ذيل الحصان

رانيا منصور-تصوير ندا محسن خاص لسيدتي

النجمة رانيا منصور لفتت الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بيومه الرابع، حيث اختارت إطلالة البدلة الذهبية المصممة من قماش الترتر اللامع، ونسقت معها مكياجاً ذهبياً ناعماً من خلال ظلال العيون الذهبية البسيطة فوق جفن العين المتحرك والماسكرا الكثيفة البارزة للرموش، وجاء مكياج البشرة برونزياً لامعاً مع البلاش المشرق على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه النيود الناعم، كذلك اختارت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة مع الفرق الوسطي للغرة المصقولة.

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بسنت صيام بمكياج سموكي ناعم مع تسريحة الكعكة

بسنت صيام-تصوير ندا محسن خاص لسيدتي

وتألقت النجمة بسنت صيام بإطلالة من الجلد الأسود من خلال فستان أسود قصير مع جاكيت جلدي طويل، واختارت مع إطلالتها مكياجاً سموكياً ناعماً ارتكز على القليل من الظلال السموكي فوق جفن العين المتحرك إلى جانب طبقات الماسكرا الناعمة ومكياج البشرة المخملي وأحمر الشفاه النيود، أما تسريحتها اختارتها بالكعكة الناعمة مع الغرة الجانبية المنسدلة على جانبي الوجه.

وئام مجدي بمكياج فضي ناعم مع تسريحة الشعر نصف المرفوع

وئام مجدي-تصوير ندا محسن خاص لسيدتي

النجمة وئام مجدي اختارت إطلالة باللون الفضي في اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي 2024، نسقت معها مكياجاً فضياً ناعماً طبقت فيه الظلال الفضية الخفيفة فوق جفن العين العلوي مع الماسكرا البارزة للرموش، وبدا مكياج البشرة موحداً وطبيعياً إلى جانب أحمر الشفاه الوردي الناعم، كذلك اختارت تسريحة الشعر نصف المرفوع الويفي بالفرق الوسطي للغرة.

لبلبة بمكياج كلاسيكي مع تسريحة الشعر القصير

لبلبة-تصوير ندا محسن خاص لسيدتي

النجمة القديرة لبلبة تألقت في اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي 2024، حيث اختارت فستاناً أسود أنيقاً نسقت معه مكياجاً كلاسيكياً راقياً اختارت فيه خط الأيلاينر الرفيع على منبت خط العين العلوي والماسكرا المطولة للرموش، وأبرزت مكياجها من خلال أحمر الشفاه باللون الأحمر الداكن، واختارت مع مكياجها تسريحة الشعر القصير مع الغرة القصيرة على الجبين.

إلهام شاهين بمكياج كرزي ناعم مع تسريحة الويفي

إلهام شاهين-تصوير ندا محسن خاص لسيدتي

النجمة المتألقة إلهام شاهين اختارت في اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي إطلالة باللون الكرزي اللامع، إلى جانب مكياج باللون نفسه جاء بأسلوب ناعم وخفيف، حيث اعتمدت القليل من ظلال العيون الكرزية فوق الجفن المتحرك للعين مع الماسكرا الخفيفة وأحمر الشفاه باللون الوردي، كذلك اعتمدت تسريحة الويفي مع قصة الكاريه الناعمة.

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نور قدري بمكياج برونزي ناعم مع تسريحة الشعر الكاريه

نور قدري-تصوير ندا محسن خاص لسيدتي

النجمة نور قدري تألقت بفستان أبيض طويل على سجادة مهرجان القاهرة السينمائي بيومه الرابع مع الفرو الأسود، ونسقت مع إطلالتها مكياجاً برونزياً ناعماً ارتكز على الظلال البرونزية الخفيفة فوق جفن العين والماسكرا الكثيفة جنباً إلى جنب مع مكياج البشرة البرونزي اللامع وأحمر الشفاه الترابي، واختارت مع مكياجها تسريحة الشعر الكاريه القصير مع الفرق الجانبي للغرة.