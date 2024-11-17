ديانا وزين كرزون تحتفلان بخطوبة شقيقتهما هيا.. هكذا بدت الأجواء 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2024 01:23 صباحاً - احتفلت الفنانة ديانا كرزون وشقيقتها نجمة السوشيال ميديا زين كرزون بخطوبة شقيقتهما هيا كرزون وهي من مشاهير السوشيال ميديا، حيث نشرتا مجموعة صور وفيديوهات من حفل الخطوبة عبر ستوري حساباتهما على إنستغرام وفيسبوك، ووثقتا اللحظات العائلية السعيدة.

وظهرت الشقيقات الثلاث زين وهيا وديانا كرزون في صورة مميزة جمعتهن وهن يضحكن سعيدات. وباركت ديانا وزين لهيا بأجمل العبارات لحياة مستقبلية كلها سعادة. علماً أن هيا وزين هما توأم. ويجمعهما نفس ملامح الشبه.

زين كرزون لشقيقتها هيا: يا روح الروح الله يتمملك على خير يا توأم روحي هيوش

أعلنت الشقيقتان ديانا كرزون وزين كرزون خطوبة شقيقتهما هيا ونشرتا صوراً وفيديوهات من حفل الخطوبة. ولكن اللافت أن خطيب هيا لم يظهر في أي من الصور والفيديوهات أو تم الإعلان عن اسمه أو أي تفاصيل بشأنه.

ومن خلال فيديو نشرته زين عبر ستوري حسابها على إنستغرام أطلت من استعداداتها وتجهيزاتها لحفل الخطوبة بفستان بنقشة التايغر وهي تبارك لهيا وتطلق زغرودة في حفل خطوبة شقيقتها التوأم هيا، متمنية لها السعادة. وعلقت زين على الفيديو بعبارة " يا روح الروح الله يتمملك على خيريا توأم روحي هيوش".

زين كرزون تطلق زغرودة مهنئة شقيقتها هيا بخطوبتها- الصورة من ستوري حساب زين على إنستغرام

كما عرضت زين صورة تجمعها بشقيقتيها هيا وديانا وهن يضحكن. ونشرت صورة أخرى تجمع بين شقيقتيها هيا وديانا وهما متشابكتا الأيدي فرحتين.

زين وهيا وديانا كرزون- الصورة من ستوري حساب زين على إنستغرام

كذلك نشرت زين صورة لوالدتها وهي تحتضن شقيقتها هيا بسعادة.

هيا كرزون ووالدتها- الصورة من ستوري حساب زين على إنستغرام

وصورة أخرى لهيا وهي تسير في الممشى بينما تلتفت إلى الكاميرا في الخلف وهي تضحك وعلقت زين على الصورة" يا روحي انتي مبارك يا أحلى عروس".

هيا كرزون من حفل خطوبتها- الصورة من ستوري حساب زين على إنستغرام

ديانا كرزون لشقيقتها هيا: مبروك يا روح قلبي

من جهتها نشرت الفنانة ديانا كرزون صوراً عبر ستوري حسابيها على إنستغرام وفيسبوك وهنأت شقيقتها هيا وعلقت قائلة "مبروك يا روح قلبي".

ديانا كرزون وشقيقتها هيا- الصورة من حساب ديانا على الفيسبوك

ونشرت مقطع فيديو جمعها بهيا وزين وهن يضحكن على وقع أغنية "العروس غزالة" وتابعت بمقطع فيديو آخر لهيا على نفس إيقاع الأغنية وهي تتمايل. وعلقت على الفيديو بعبارة "العروس غزالة".

ديانا تعانق شقيقتها هيا في حفل خطوبتها- الصورة من حساب ديانا على الفيسبوك

نشرت ديانا صورة لهيا وعلقت عليها العروس غزالة- الصورة من حساب ديانا على الفيسبوك

ونشرت ديانا كذلك صورة بالأبيض والأسود وعلقت عليها بكلمة SISTERS مع إيموجي القلب الأحمر، جمعتها بشقيقتيها زين وهيا من حفل الخطوبة. ووضعت في الخلفية أغنيتها زفة " عروستنا أحلى من القمر بشوية".

نشرت ديانا كرزون عبر ستوري حسابها على الفيسبوك صورة جمعتها بشقيقتيها زين وهيا

هيا كرزون: اليوم تحقق دعاء والدتي



تعدّ هيا كرزون من مشاهير السوشيال ميديا. وتقوم دوماً بنشر فيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وتشارك متابعيها مواضيع من حياتها ويومياتها، وتهتم بعالمي الموضة والأزياء. وتشتهر بإطلالتها الحيوية دائماً ما جعلها محببة من متابعيها. وهذه الصورة المبهجة والفرحة ظهرت بوضوح في حفل خطوبتها. وأطلت هيا بفستان بنفسجي طويل من الساتان. ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستغرام وعلقت عليها مسترجعة دعاء والدتها لها بالخير في حياتها وتحقق دعاؤها بإيجاد شريك عمرها قائلة" لقد كانت أمي تدعو بالخير لي ، واليوم تحقق دعاؤها وتهيأ لي الخير بمجيئك شريكآ لعمري ونصفي الثاني".

وعقبت شقيقتها ديانا كرزون على تعليقها مباركة لها خطوبتها متمنية لها الفرح في حياتها ووصفتها بأطيب قلب قائلة " بنتي واختي وحبيبتي مبارك ياعمري ربنا يجبر خاطرك ويفرح قلبك يا اطيب قلب ربنا يعطيكي على قد نيتك الصافية والصادقه يارب ويجعلها زواجه الدهر ويصونك ويخاف الله فيكي اللهم آمين". فيما وضعت شقيقتهما إيموجي القلب الأحمر. وقد حظيت صورها وتعليقها بالعديد من التهاني من متابعيها الذين تمنوا لها خطوبة مباركة.

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