درايك يخسر هذا المبلغ المالي الضخم بسبب هذه الشخصية المشهورة.. فما القصة !

ميرنا وليد - بيروت - خسر النجن العالميو مغني الراب درايك رهاناً كبيراً على الملاكم العالمي مايك تايسون ليهزم الملاكم العالمي جيك بول في مباراة الملاكمة الأخيرة بينهما في تكساس، وكان الرهان بمبلغ 355 ألف دولار، ما ادى إلى عدم فوز درايك.



وعلى الرغم من المكانة الأسطورية التي يتمتع بها تايسون البالغ من العمر 58 عامًا، إلا أن بول البالغ من العمر 27 عاماً حقق فوزاً حاسماً، تاركاً دريك دون الحصول على تعويض محتمل قدره 1,011,750 دولارًا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها دريك لخسائر في الرهان، فقد خسر سابقًا مليون دولار بعد أن راهن على أن فرنسا ستهزم الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 في غضون 90 دقيقة و1.2 مليون دولار في مباراة بول ضد تومي فيوري.