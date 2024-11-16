ميرنا وليد - بيروت - تجري النجمة العالمية صوفي تيرنر محادثات للعب دور لارا كروفت في السلسلة الشهيرة Tomb Raider القادمة من أمازون، بقيادة مؤلفة Fleabag النجمة و الكاتبة العالمية فيبي والر بريدج.

وإشتهرت تيرنر بدورها الذي رشح لجائزة إيمي بدور سانسا ستارك في المسلسل الشهير Game of Thrones، وكانت من بين العديد من الممثلات اللواتي تم اختيارهن لأداء الدور الأيقوني لارا كروفت، الذي لعبت دوره سابقًا أنجلينا جولي وأليسيا فيكاندر.

سلسلة Tomb Raider، التي وصفتها جينيفر سالك من أمازون بأنها "ملحمية" و"تتجول حول العالم"، كانت بمثابة مشروع شغوف لوالر بريدج، التي ستكتبه وتنتجه تنفيذيًا.

كانت هذه تفاصيل خبر أداه قبلها كل من أنجلينا جولي وأليسيا فيكاند.. إليكم الدور الذي تستعد لتقديمه صوفي تيرنر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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