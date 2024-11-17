شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحان على الرئاسة فى انتخابات الهوكى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 17 نوفمبر 2024 01:15 ص

تقام ظهر اليوم، الأحد، الجمعية العمومية لانتخابات اتحاد الهوكى لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد الأربع سنوات القادمة.

ويتنافس على الرئاسة كل من رامى بدر وأشرف فرحات، وعلى العضوية، هشام عبيد وحاتم حسن وحمدى عبد النبى وأحمد عبد الكافى وطارق عامر وأحمد سعد وأحمد عصمت ومحمد درويش وأحمد عطا وتامر محمد حسنى وأحمد نعيم ويحيى دعبس.

وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد الهوكي حضور 14 هيئة لها حق التصويت.

جدير بالذكر أن انتخابات الاتحادات والهيئات الرياضية سيتم الانتهاء منها قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.