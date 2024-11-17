شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 16 - 11 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 16 - 11 - 2024، العديد من الأحداث المهمة على رأسها اعتذار خالد عبد الفتاح لاعب الأهلى للجماهير بعد تهنئة مروان حمدى لاعب بيراميدز، وعودة بعثة منتخب مصر من كاب فيردى بعد مباراة أمس فى تصفيات أمم أفريقيا.

خالد عبد الفتاح يعتذر لجماهير الأهلي بعد تهنئة لاعب بيراميدز

عبر خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تقديره الخالص لجماهير الأهلي واعتزازه الكبير بما لاقاه منها من دعم ومساندة منذ انضمامه للنادي.

منتخب مصر يستعيد جهود مرموش وتريزيجيه ومروان عطية أمام بوتسوانا

يستعيد منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، جهود الثلاثى عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومروان عطية لاعبى الفراعنة فى مباراة بوتسوانا المقبلة. منتخب مصر يصل القاهرة قادما من كاب فيردي.. صور وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إلى القاهرة قادمة من كاب فيردي بعد رحلة استغرقت 10 ساعات بعد مواجهتها أمس، الجمعة، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي حسمها الفراعنة بالتأهل بعد نهاية الجولة الرابعة .

رابطة الأندية تكرم أعضاء روابط الاتحاد العالمية على هامش ختام الاجتماع السنوي.. صور

كرم أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، أعضاء روابط الاتحاد العالمية على هامش ختام الاجتماع السنوي، الذي أقيم بالقاهرة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

الأهلي يصرف مقدم عقود المحليين فى ديسمبر بعد الانتهاء من الأجانب

قرر مسئولو النادي الأهلي صرف مقدم عقود اللاعبين المحليين بالفريق خلال ديسمبر المقبل، بعدما انتهت إدارة النادي من صرف مقدم عقود اللاعبين الأجانب خلال الأيام الماضية. قائمة هانى أبو ريدة تفوز بانتخابات اتحاد الكرة بالتزكية ضمنت قائمة المهندس هاني أبو ريدة ، عضو المكتب التنفيذي بالكاف والفيفا، الفوز في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة بالتزكية بعد غلق باب الترشح وعدم تقدم أي قائمة أخرى لخوض غمار الانتخابات. الأهلي يحدد موعد سفر هاني وكريم فؤاد إلى النمسا ينهي مسئولو النادي الأهلي تأشيرة سفر الثنائي محمد هاني وكريم فؤاد إلى النمسا خلال قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، لخضوعهما للفحص الطبي من قبل الخبير النمساوي الذي أجرى عملية الرباط الصليبي لكريم فؤاد منذ فترة، لتحديد تطور البرنامج التأهيلي للثنائي وموعد انتظام هاني فى التدريبات الجماعية ومتابعة البرنامج التأهيلي الخاص بفؤاد.

بدلاء منتخب مصر يخوضون مرانا مسائيا باستاد الدفاع الجوى استعدادا لبوتسوانا

يخوض اللاعبون البدلاء فى منتخب مصرمراناً فى السادسة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوى، بعدما وصلت بعثة الفراعنة ظهر اليوم قادمة من كاب فيردى بعد مباراة أمس فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

الأهلي يستعيد ياسر إبراهيم فى مباراة الاتحاد السكندري