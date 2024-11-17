شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ لـ"الخليج 365": سأكون جاهزا بعد شهر ونصف وحاليا في نهاية التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد الشيخ لاعب النادى الإسماعيلى، عن آخر تطورات إصابته وموعد عودته للملاعب مجددا لتدعيم صفوف الإسماعيلى في بطولة دورى nile لهذا الموسم.

وقال أحمد الشيخ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "قطعت شوط كبير أوى في العودة ويعتبر في المرحلة الأخيرة من التأهيل، ومتواجد حاليا في مصر وهسافر الأسبوع القادم إلى قطر من أجل استكمال التأهيل".

وأضاف لاعب الإسماعيلى: "إن شاء الله هبدأ الجرى هذا الأسبوع لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع، بعد كدة هبدأ شغل في الملعب بشكل انفرادى وفتنس ثم أبدأ مع الفريق بدون اشتراك أو تدخلات لحد ما هبدأ بشكل كامل مع الفريق".

وتابع أحمد الشيخ: "إن شاء الله قاربت على العودة وأحتاج شهر ونصف من أجل أن أكون جاهزا لتدريبات الإسماعيلى، والأمور تسير بشكل جيد جدا ومتفائل خير بإذن الله".

ويخوض الاسماعيلى ثاني ودياته بمواجهة نظيره زد، غداً الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرا، على ملعب الأخير بالقاهرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة حمد إبراهيم، خوض مجموعة من الوديات خلال فترة التوقف بهدف الحفاظ على الحالة البدنية والفنية للاعبين.