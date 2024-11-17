شكرا لقرائتكم خبر عن محامي كهربا: سأجتمع مع اللاعب غداً لحل أزمة شيك الزمالك المستحق والان مع تفاصيل الخبر

تحدث المحامي أشرف عبد العزيز أن أزمة أحمد فتوح لاعب الزمالك أن اللاعب حصل على حكم بالحبس عام م مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.



قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم سبورتس: "كنت أنتظر من إدارة الزمالك الاتصال بي لإيجاد حل لموضوع الشيك الخاص باللاعب محمود كهربا لاعب الأهلي، وكنت سأكد لهم أنه سيتم السداد في خلال شهر، ولم يتواصل معي أي شخص".



شدد: "حتى الآن لم نطلع على المحضر وكهربا قال لي لا تشغل بالك بالأمر وغدا الأحد سأتواجد في المكتب لمناقشة الأمر، وغدا سأتحدث مع كهربا وأحدد قدرته المالية وما يملكه من قيمة الشيك المستحق لصالح الزمالك ونتحدث مع إدارة الزمالك بشأن سداد الشيك المستحق".



أوضح: "كهربا دفع جزء كبير من الغرامة، ولو حدث اتصال بي كنت سأحل الأمر مع كهربا ونرسل جزء من المبلغ المتوفر مع كهربا ونحاول تدبير المبلغ المتبقي في وقت لاحق".



أضاف: "سأجتمع كع كهربا وبعدها أتواصل مع الإدارة القانونية بالزمالك، وبعدها سنجد حل، وكل الاحترام لإدارة الزمالك ولكن لم يتواصل معي أحد لحل تلك المشكلة بشكل ودي".