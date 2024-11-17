شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى دورى Nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الكرة بنادى الزمالك الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدى فى بطولة الدوري المصري، بعدما خاض مباراة اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية مساء الجمعة، والتى خسرها بهدفين مقابل هدف فى ليبيا.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في دوري nile

يواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى الجولة الثالثة للدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما يساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.