شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة بالأنشطة الاقتصادية بالربع الثالث 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر بحث قوى العاملة خلال الربع الثالث لعام 2024، التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة المذكورة، حيث حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية.

وقال البحث الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد المشتغلين في هذا النشاط بلغ نحو 5.641 مليون مشتغل، موزعة بين 4.738 مليون للذكور ، و903 آلاف للإناث بنسبة 18.8٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية، يليها عدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وبلغ 4.589 مليون مشتغل موزعة بين 3.891 مليون للذكور ، و698 ألف للإناث بنسبة 15.3٪ من اجمالي المشتغلين.

وسجل عدد المشـتغلين في نشـاط التشـييد والبناء 4.244 مليون مشتغل موزعة بين 4.205 مليون للذكور ، و39 ألف للإناث بنسبة 14.1٪ من إجمالي المشتغلين، وبلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3.956 مليون مشتغل موزعة بين 3.584 مليون للذكور، و372 ألف للإناث بنسبة 13.2٪ من إجمالي المشتغلين.

وبلغ عدد المشتغلين في نشاط النقل والتخزين 2.680 مليون مشتـغل موزعة بين 2.644 مليـون للذكور ، و36 ألف للإناث بنسبة 8.9٪ من إجمالي المشتغلين.