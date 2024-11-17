شكرا لقرائتكم خبر عن ما الخدمات الإلكترونية المُقدمة لحج الهيئات التابعة لمجلس الوزراء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم وزارة السياحة والآثار مجموعة من الخدمات الرقمية والإلكترونية من بينها خدمات الإدارة العامة للسياحة الدينيــــة وهى المنوط بها التعامل مع الشركات السياحية التى لها حق تنظيم رحلات الحج والعمرة تحت مظلة القوانين واللوائح والضوابط المعمول بها فى هذا الشأن.

وتقدم لحج الهيئات التابعة لمجلس الوزراء، حيث تقوم الشركة التى ترغب فى تنفيذ حج الهيئات بتقديم طلب مرفق به المستندات الآتية:



1. صورة من قرار مجلس الوزراء لتخصيص التأشيرات إلى الهيئة أو الوزارة أو الشخص .

2. عقد الإتفاق بين شركة السياحة والهيئة أو الوزارة .

3. برنامج الرحلة موضح كافة البيانات والسعر والسكن والطوافة والطيران .

4. تعد من الشركة بفصل حجاج الهيئة عن حجاج السياحة التابعين للشركة وتعهد بعمل شيك إركاب لكل حاج وتعهد بتقديم خطاب ضمان بمبلغ 50 ريال للحكومة السعودية عن كال حاج .

5. كشف من الهيئة بأسماء الحجاج التابعين لها مع رفع الأسماء على الموقع الإلكترونى بصفحة الشركة.

6. الحصول على خطاب من الإدارة موجه لوزارة الداخلية لاستكمال إجراءات الحصول على التأشيرات.