شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد.. أجواء غائمة على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.

حسب بيان المركز، تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً تتخلها تشكيلات من السحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين لا يستبعد تكون الضباب على مرتفعات تلك المناطق.