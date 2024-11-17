الامارات | برجيل القابضة تفوز بـ 5 جوائز في جائزة الريادة في سوق العمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عززت برجيل القابضة، المزود الرائد لخدمات الرعاية الصحية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مكانتها كرائدة في التميز في مكان العمل من خلال حصولها على خمس جوائز في النسخة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل في الحفل الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وحصل مستشفى «إل إل إتش» ومستشفى «برجيل» في أبوظبي على المركزين الأولين في فئة المؤسسات – صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، ما يعكس التزام برجيل القابضة برعاية أماكن العمل الديناميكية، وتعزيز الصحة المهنية، وتنفيذ ممارسات القوى العاملة المستدامة.

والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تكريم مستشفى «إل إل إتش» في جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، بعد فوزه في النسخة الافتتاحية للإنجاز المتميز في فئة رفاهية القوى العاملة وجودة الحياة.

كما تفوقت المجموعة في فئة القوى العاملة المتميزة، حيث تم تكريم ثلاثة موظفين لتفانيهم ومساهماتهم، هم: الدكتورة نشوى بهاء الدين، أخصائية طب الأطفال في مستشفى برجيل أبوظبي، ومايا ساسيندران، مشرفة التمريض في مستشفى إل إل إتش المصفح، وبهارات كومار، مسؤول الصحة والسلامة المهنية في مستشفى لايف كير بني ياس، ضمن الثلاثة الأوائل في الجائزة.

وتم تكريم الفائزين من قبل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء.

وقالت مديرة التوطين والشؤون الأكاديمية في برجيل القابضة تهاني القادري: «يشرفنا أن نتلقى هذه الجائزة المرموقة. إنهـا تعكس تفاني فريقنا الاستثنائي والتزامنا برعاية مكان عمل شامل ومستدام وتمكينهم. نعتقد أن الاستثمار في موظفينا أمر أساسي لتقديم رعاية استثنائية ودفع الابتكار في مجال الرعاية الصحية. إن هذا التكريم يحفزنا على مواصلة السعي لتحقيق التميز ودعم رؤية دولة الإمارات في خلق أماكن عمل عالمية المستوى».

وفي تعليقها على إنجازها، قالت الدكتورة نشوى: «هذه الجائزة شرف عظيم وانعكاس للدعم والفرص التي توفرها برجيل القابضة. إنها تلهمني لمواصلة إحداث فرق في حياة مرضاي والمساهمة في نمو مجتمع الرعاية الصحية لدينا. آمل أن يشجع إنجازي الآخرين على تبني التميز والشغف في عملهم».

وتم اختيار الفائزين من الشركات والأفراد من بين مجموعة تضم 7700 طلب عبر فئات مختلفة، قامت لجان الخبراء بتقييم الطلبات باستخدام معايير شاملة ومتكاملة، بما في ذلك التوظيف والتمكين، والصحة والسلامة المهنية، والإبداع والابتكار، واستقطاب المواهب، والعلاقات العمالية والأجور، والمسؤولية الاجتماعية، من بين معايير أخرى محددة لكل فئة.

• مستشفى «إل إل إتش» و«مستشفى برجيل» في أبوظبي حصلا على المراكز الأولى في فئة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، ما يعكس التزام المجموعة برعاية أماكن العمل النابضة بالحياة وممارسات القوى العاملة المستدامة.