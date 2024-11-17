الامارات | شرطة دبي تضبط مطلوباً دولياً متورطاً بالتلاعب في مباريات كرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على «وليم بيريرا روجاتو»، برازيلي الجنسية، المدرج على قوائم النشرة الحمراء لمنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، لتورطه في عمليات احتيال في بلاده من خلال التلاعب بنتائج ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻛﺮة اﻟﻘﺪم واستغلالها في تحقيق ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ عبر الرهانات التي يُجريها ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ المُراهنات الرياضية الدولية.

وأكدت شرطة دبي، أن إلقاء القبض على «وليم بيريرا روجاتو»، البالغ من العمر 34 عاماً، جاء بعد وصوله إلى الدولة قادماً من إحدى الدول الأوروبية لغرض الزيارة.

وأشار مدير إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العقيد طارق هلال السويدي، إلى أن إلقاء القبض على المتهم المطلوب دولياً يأتي في إطار حرصها على مد جسور التعاون والتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم، من أجل التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود بكل أشكالها، وفي إطار بناء منظومة أمنية عالمية قوية، تقوم على أساس مكافحة الجريمة وتبادل الخبرات والتجارب الأمنية الناجحة، بما يعزّز الأمن والأمان في المجتمعات.