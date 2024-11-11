شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب الشيوخ" توافق على مقترح ربط تقلد مناصب الهيئات الرياضية بدرجة علمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، على مقترح النائب الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ المصري عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حزب الشعب الجمهوري، بربط تقلد مناصب الهيئات الرياضية بدرجة علمية لتكوين كود تدريبي وعلمي تعريفي بأهمية الرياضة لأن الرياضة أمن قومي وأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحه وصريحه للنهوض بكفاءة الرياضة المصرية وأن القيادة السياسية تقوم بالدعم المستمر للرياضة المصرية وتذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانيات.

واستعرض عمارة مقترحه، قائلا: وزارة الشباب بها لجنة علمية يوصى أن تخرج بهذا البرنامج التأهيلي والتعاون مع الكليات المتعلقة بعلوم الرياضة وتخصصات الإدارة الرياضية والتسويق الرياضي والاأكواد الإعلامية والفنية والتحكيمية لكل رياضة على حدى بالإضافة إلى الجوانب المالية وعلوم الاجتماع الرياضي واستحداث مفهوم صناعة الرياضة كإتجاه قومى للدولة المصرية.

وأكد أنه يجب أن تكون تلك البرنامج متخصصة بشكل مهاري حرفي يخول متقلد منصب الهيئة الرياضية بالمعرفة الشاملة بمفهوم أن الرياضة أمن قومي وكيف تصنع الرياضة والبطل حيث أن قانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ لم يركز على هذه الجزئية التخصصية وأقتصر على أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي وأن هذا البرنامج التدريبي العلمي سيساعد في رفع كفاءة ممثلي الهيئات الرياضية.

وأثنى عمارة على دور اللجنة العلمية في تغيير اسم كلية التربية الرياضية إلى كلية علوم الرياضة، مؤكدا أن التطوير المبنى على العلم سيرتقى بأداء الرياضة المصرية وسمعة جمهورية مصر العربية حيث أن لا بد أن نفهم ونطبق مفهوم صناعة الرياضة وصناعة البطل وتوفير كافة الأجواء المناسبة حيث أن الرياضة أحد أهم جسور التواصل بين الشعوب والقوى الناعمة.

ووافقت وزارة الشباب والرياضة على تلك المقترح وأثنت عليه مع التأكيد بأنه سيتم التوسع في التطبيق لهذا المقترح البرلماني بدأ في التطبيق من الاتحادات الرياضية وذلك بعد عقب الإنتهاء من إنتخابات الإتحادات الرياضية والتي تعقد حاليا.